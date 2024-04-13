الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت أن إيران أطلقت طائرات بدون طيار من أراضيها إلى باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سوف يستغرق وصول الطائرة إلى إسرائيل عدة ساعات، ويُطلب من الجمهور توخي اليقظة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية يأمر".

وتابع: "سنحاول منع الطائرات بدون طيار من الوصول إلى أراضي إسرائيل..سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن خدمات GPS غير متاحة في مواقع عدة بالبلاد وتم التشويش عليها بشكل مركز ومؤقت.

هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون أن عشرات الطائرات بدون طيار أطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.

كما أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية