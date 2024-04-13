قناة كان العبرية: إيران تبدأ هجومها ضد إسرائيل

أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن إيران أطلقت طائرات مسيرة نحو إسرائيل.

وقالت "كان": "بحسب التقارير، بدأت إيران اليوم (السبت) هجوما بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث أطلقت العشرات منها، ويستغرق تحليق الطائرات بدون طيار من إيران عدة ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى إسرائيل".

وبحسب تقارير قنوات تليغرام المقربة من الحرس الثوري، تم إطلاق نحو 50 طائرة بدون طيار نحو إسرائيل.

وقالت القناة 14 العبرية: "بحسب تقارير أجنبية الرد الإيراني على إسرائيل بدأ، ومن المتوقع أن يصل خلال الساعات المقبلة العديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى الأجواء الإسرائيلية".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "قبل قليل أطلقت إيران طائرات مسيرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو "إسرائيل"، نحن نراقب التهديد في المجال الجوي، ويدور الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات للوصول".

وأضاف: "الجيش وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعدا للتعامل معها، وفي إطار الاستعدادات خدمات الـ GPS غير متاحة في عدة مواقع في أنحاء البلاد وتم التشويش بشكل مركز ومؤقت".

المصدر: RT