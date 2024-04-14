وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب توجيه ضربة ساحقة لإيران على الفور

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتوجيه ضربة ساحقة وفورية لإيران، على خلفية هجومها الجوي الليلة الماضية على إسرائيل.

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من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على صفحته عبر تطبيق "إكس": " نشكر هذا الصباح أصدقاءنا في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن الذي وقف إلى جانبنا وساعد في حماية شعب إسرائيل".

وأضاف: "العالم أقوى عندما نقف متحدين ضد تهديد الإرهاب والتطرف والنظام المتعصب في إيران".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "مع الولايات المتحدة وشركاء إضافيين تمكنا من الدفاع عن أرض دولة إسرائيل... الحملة لم تنتهِ بعد.. يجب أن نبقى متأهبين".

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

הגנה מרשימה עד עתה - עכשיו חייבים התקפה מוחצת — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 14, 2024

This morning we thank our friends across the world, led by the United States and @POTUS Biden, who stood by us and helped protect the people of Israel.



The world is strongest when we stand united against the threat of terror, extremism and the fanatical regime in Iran. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 14, 2024

المصدر: RT