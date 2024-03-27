المعارضة في توغو تدعو للاحتجاج لمنع الرئيس من التوقيع على دستور جديد

دعت قوى المعارضة في توغو الواقعة غرب إفريقيا، إلى احتجاجات لمنع رئيس البلاد من التصديق على دستور جديد يلغي الانتخابات الرئاسية المستقبلية، ما قد يمدد فترة حكمه حتى عام 2031.

وأقر برلمان توغو هذا الأسبوع دستورا جديدا للبلاد، ينص على إلغاء الانتخابات المباشرة ويمنح سلطة اختيار الرئيس للبرلمان، بالإضافة إلى تمديد مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 6 سنوات.

ولا يزال الدستور الجديد بانتظار التصديق من الرئيس فور غناسينغبي، الذي يرجح المراقبون بقاءه في منصب الرئاسة بفضل إقرار الدستور الجديد بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2025، وهي الولاية الرابعة له على التوالي.

وحسب الدستور الجديد، لن تحتسب ولاياته الرئاسية السابقة، وسيكون بوسعه الترشح مجددا في العام القادم.

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ودعت أحزاب المعارضة ورجال الدين الكاثوليك المواطنين إلى رفض الإصلاح الدستوري وتنظيم مظاهرات الاحتجاج.

ووصف حزب "التحالف الوطني من أجل التغيير" المعارض الإصلاح بأنه "انقلاب دستوري".

يذكر أن فور غناسينغبي البالغ عمره 57 عاما، هو الرئيس الرابع لجمهورية توغو ويتولى منصبه منذ عام 2005. وهو نجل الرئيس الثالث للجمهورية غناسينغبي إياديما، الذي كان يحكم البلاد منذ عام 1967 حتى وفاته في عام 2005.

وفاز فور غناسينغبي في الانتخابات الرئاسية آخر مرة في فبراير 2020 بحصوله على 72% من الأصوات وسط اتهامات له بتزوير نتائج الانتخابات.

المصدر: أسوشيتد برس + RT