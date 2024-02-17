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هولندا.. أعمال شغب بين مجموعتين متنافستين من الأجانب (فيديو)

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هولندا.. أعمال شغب بين مجموعتين متنافستين من الأجانب (فيديو)
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أفادت الشرطة الهولندية السبت باندلاع أعمل شغب بين مجموعتين متنافستين من الإريتريين في لاهاي، أسفرت عن أضرار لحقت بسيارات الشرطة.

 

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ووفقا للشرطة اضطرت طواقمها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة لقمع الاضطرابات في لاهاي، حيث أشعل مثيرو الشغب النار في سيارات للشرطة وحافلة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث سيارات مشتعلة وعشرات الأشخاص الذين يتراشقون الحجارة في الشارع.

 

وقال المتحدث باسم بلدية لاهاي، روبن ميدل إن الأمور خرجت عن السيطرة على نحو خطير، مضيفا أن مجموعة موالية للحكومة الإريترية كانت تعقد اجتماعا عندما تعرض المكان لهجوم من قبل إريتريين معارضين لحكومة بلادهم.

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ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الشرطة كريستيان فان بلانكين، إنه لم تتوفر معلومات حتى اللحظة عن وقوع أي إصابات في صفوف "مثيري الشغب" أو ما إذا تم اعتقال أحدهم.

المصدر: أ ب 

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