هولندا.. أعمال شغب بين مجموعتين متنافستين من الأجانب (فيديو)

أفادت الشرطة الهولندية السبت باندلاع أعمل شغب بين مجموعتين متنافستين من الإريتريين في لاهاي، أسفرت عن أضرار لحقت بسيارات الشرطة.

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ووفقا للشرطة اضطرت طواقمها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة لقمع الاضطرابات في لاهاي، حيث أشعل مثيرو الشغب النار في سيارات للشرطة وحافلة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث سيارات مشتعلة وعشرات الأشخاص الذين يتراشقون الحجارة في الشارع.

Eritrean African immigrants devastate The Hague and attack Dutch police. pic.twitter.com/Ns7ygY5ICK — RadioGenoa (@RadioGenoa) February 17, 2024

وقال المتحدث باسم بلدية لاهاي، روبن ميدل إن الأمور خرجت عن السيطرة على نحو خطير، مضيفا أن مجموعة موالية للحكومة الإريترية كانت تعقد اجتماعا عندما تعرض المكان لهجوم من قبل إريتريين معارضين لحكومة بلادهم.

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ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الشرطة كريستيان فان بلانكين، إنه لم تتوفر معلومات حتى اللحظة عن وقوع أي إصابات في صفوف "مثيري الشغب" أو ما إذا تم اعتقال أحدهم.

The Hague, Holland - Eritrean invaders have attacked the Opera House & are now attacking the police with bricks. They are also destroying native property and have set numerous cars on fire. Looks like a movie set but no its Europe 2024 🇳🇱🔥 pic.twitter.com/MIKincpJWY — 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) February 17, 2024

المصدر: أ ب