الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 14 عاما على لاجئ عراقي خطط لاغتيال بوش

قضت محكمة أمريكية بالسجن أكثر من 14 عاما على لاجئ عراقي خطط لاستقدام فرقة اغتيال تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي لقتل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.

وألقى شهاب أحمد شهاب اللوم على بوش في الفوضى التي عمت العراق بعد الحرب الأمريكية عام 2003 في العراق والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.

وأصدر القاضي مايكل واتسون، حكما بالسجن لمدة 178 شهرا، على شهاب، بعد أن اعترف بأنه مذنب بمحاولة تقديم دعم مادي للإرهابيين.

كما أمر القاضي شهاب بمواجهة 15 عاما من الإفراج تحت الإشراف، على الرغم من أنه من المحتمل أن يتم ترحيله في نهاية مدة عقوبته.

وقال ممثلو الادعاء إن شهاب دخل الولايات المتحدة بتأشيرة حصل عليها من مسؤول فاسد في السفارة الأميركية في العراق.

وبمجرد وصوله إلى هناك، سعى بشدة للبقاء، وقدم طلب لجوء وحاول أيضا تنظيم زواج مزيف.

المصدر: "واشنطن تايمز"