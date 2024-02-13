ريابكوف يستعرض مع السفير الأرجنتيني لدى روسيا نتائج عملهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

استعرض نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع السفير الأرجنتيني إدواردو سوين، الذي ينهي مهمته الدبلوماسية في روسيا، نتائج عملهما المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اجتماع إفطار عمل مع سفير الأرجنتين إدوارد سوين على خلفية الانتهاء المرتقب لمهمته الدبلوماسية في روسيا".

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وأضافت: "خلال المحادثة، التي جرت في أجواء دافئة وودية، تم تلخيص نتائج العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الأرجنتينية، وتم التطرق إلى بعض القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".

وذكر السفير الروسي في بوينس آيرس دميتري فيوكتيستوف بوقت سابق إن إدارة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعربت عن استعدادها لتفاعل متبادل المنفعة مع روسيا.

وأضاف أن روسيا والأرجنتين "تحافظان على حوار منتظم بشأن مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي. وتجري الاتصالات على مختلف المستويات. بالطبع، نرغب في مزيد من النشاط، في المقام الأول في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، ولدى البلدين إمكانات كبيرة لهذا".

المصدر: نوفوستي