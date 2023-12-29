موقع: رئيس الأرجنتين يرفض الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

قال موقع Infobae الإخباري إن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، رفض الدعوة الموجهة لبلاده لتصبح من أعضاء مجموعة "بريكس".

وجاء في المقالة التي نشرها الموقع: "خافيير مايلي أرسل قبل بضعة أيام رسائل رسمية إلى شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، أعلن فيها انسحاب الأرجنتين من منتدى بريكس متعدد الأطراف".

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وأشار الموقع إلى أن رئيس الأرجنتين، أبلغ كذلك نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والزعيم الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، بهذا القرار.

يوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الأرجنتين أخذت فترة توقف في مسألة الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وكان مايلي قد صرح عدة مرات، بأنه ينوي في سياسته الخارجية التركيز على العلاقات مع واشنطن، وليس مع دول بريكس.

ووفقا له، يجب على بوينس آيرس التخلي عن عملتها الوطنية - البيزو والانضمام إلى الدول التي تستخدم الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، فضلا عن إلغاء البنك المركزي والعديد من الوزارات، وتقليص الجهاز الحكومي.

وتوحد مجموعة بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.

وفي القمة الأخيرة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسميا للانضمام إلى بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

المصدر: نوفوستي