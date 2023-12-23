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الأرجنتين.. خافيير ميلي يسرّح 7 آلاف مسؤول لخفض نفقات الدولة

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الأرجنتين.. خافيير ميلي يسرّح 7 آلاف مسؤول لخفض نفقات الدولة
Gettyimages.ru
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
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ينوي الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي تسريح 7 آلاف مسؤول في إطار مرسوم خاص لتقليص نفقات الدولة.

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وأفادت صحيفة "Infocielo"، نقلا عن مصادر أن الوظائف سيفقدها الموظفون الذين وقعوا اتفاقيات العمل بعد 1 يناير 2023، مضيفة أن الحكومة تعد مشروع مرسوم.

وشهد المدن الأرجنتينية، أمس السبت، مظاهرات احتجاج جماهيرية على إصلاحات الرئيس الجديد خافيير سولانا، وذلك بعد يوم واحد من تويع مرسوم يقضي بإجراء أكثر من 300 إصلاح هادف إلى تحرير الاقتصاد.

المصدر: RT

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