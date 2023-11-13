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الحرب على غزة في يومها الـ38..

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الحرب على غزة في يومها الـ38..
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

يتبع..

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