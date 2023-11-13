بيسكوف: عملية إجلاء المواطنين الروس من غزة شاقة ومستمرة لضمان إجلاء الجميع

صرح المتحدث باسم الكرميلن دميتري بيسكوف بأن عملية إجلاء المواطنين الروس عن غزة شاقة ولا يزال هناك الكثير يتعين تنفيذه، مشيدا بجهود جيمع الجهات المشاركة في عمليات الإجلاء.

ولفت بيسكوف في تصريحات صحفية، إلى أن جهود الدبلوماسسين الروس في عملية الإجلاء لم تتنته بل مستمرة وشاقة، ولا يزال هناك الكثير يتعين فعله لضمان مغادرة جميع الراغبين.

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وأشاد بيسكوف بجهود جميع الجهات التي ساهمت وتساهم في إنجار عمليات الإجلاء من الدبلوماسسين الروس ووزارة الطوارئ وجميع الجهات الفاعلة التي تعاونت.

ووصل 70 مواطنا روسيا إلى القاهرة عبر رفح وكان في استقبالهم فريق من وزارة الطوارئ الروسية، حيث تلقوا المساعدات الطبية والعناية اللازمة، قبل مغادرتهم إلى موسكو على متن طائرة خاصة أرسلتها وزارة الطوارئ الروسية.

المصدر: نوفوستي