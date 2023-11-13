بالفيديو.. مقتل لبنانيين بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مواطنين اثنين قتل وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيناثا، جنوبي لبنان.

وحسب المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في حي المطيحنة عند أطراف بلدة عيناثا في جنوب لبنان بصاروخين ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح آخرين وأضرار جسيمة في المكان.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في بيان أن "عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية في بلدة عيناثا عملت على إجلاء شهيدين كانا قد ارتقيا نتيجة القصف الصهيوني على خراج البلدة".

مصادر محلية لبنانية: الجيش الاسرائيلي يستهدف منزلًا في حي المطيحنة عند أطراف بلدة #عيناثا في جنوب لبنان بصاروخين ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح آخرين وأضرار جسيمة في المكان pic.twitter.com/IdBgrndSmC — kataeb.org (@kataeb_Ar) November 13, 2023

هذا وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن "المواطن الإسرائيلي شالوم عبودي قتل يوم الأحد بصواريخ مضادة للدبابات أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل"، مشيرة إلى أن القتيل كان موظفا في شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت اليوم الاثنين، مواقع عسكرية لحزب الله في أعقاب وابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات وقذائف الهاون التي تم إطلاقها على الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود الشمالية".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر: RT