إسرائيل تقصف جنوب لبنان.. وصافرات الإنذار تدوي في مركز "اليونيفيل"

أفادت مراسلتنا بقصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين، أطراف بلدات الناقورة واللبونة والبستان في القطاع الغربي جنوب لبنان.

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وقالت إن صافرات الإنذار دوت في مركز قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في الناقورة، مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه قوة لوجستية إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

من جانبه أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع 6 إصابات بين الإسرائيليين جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر: RT