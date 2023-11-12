مراسلتنا: تواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مراسلتنا، اليوم الأحد، بتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مواقع في جنوب لبنان، وإطلاق القبة الحديدية صواريخ اعتراضية.

إقرأ المزيد

وقالت المراسلة إن قصفا إسرائيليا استهدف حرش بلدة يارون، وجنوب بلدة يارون، تحول لاحقا إلى قذائف فوسفورية. كما طالت بعض القذائف عين داما شرقا إلى الغرب أطراف مدخل رميش، ومنطقة مدخل حرش يارون، والأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة بليدا.

وأشارت مراسلتنا إلى أن القصف طال أيضا الأطراف بين بلدتي شيحين وأم التوت، وأطراف مروحين في القطاع الغربي، مضيفة أنه تم استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي بشكل مباشر، مقابل بلدة البستان في القطاع الغربي.

من جهتها، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قوة لوجستية للجيش الإسرائيلي كانت بصدد نصب أجهزة تجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف، مؤكدا أنهم "أوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT