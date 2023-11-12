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مراسلتنا: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف لبلدات جنوبي لبنان

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف لبلدات جنوبي لبنان
لبنان
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أفادت مراسلتنا بقصف مدفعي إسرائيلي عنيف لأطراف بلدات رامية في القطاع الغربي، وعيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

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وذكرت مراسلتنا في وقت سابق أن المدفعية الإسرائيلية تواصل منذ فجر اليوم قصف أطراف بلدات يارون وعيترون في القطاع الأوسط، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي على طول الحدود اللبنانية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية لترتفع حصيلة خسائره إلى 68 عنصرا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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