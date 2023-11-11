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قصف مدفعي يستهدف مواقع في جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

قصف مدفعي يستهدف مواقع في جنوب لبنان
AFP
قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي تسقط بالقرب من قرية يارين بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان مع شمال إسرائيل في 10 نوفمبر 2023.
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أفادت مراسلة RT اليوم السبت، باستهداف المدفعية الإسرائيلية مواقع في جنوب لبنان.

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وذكرت مراسلتنا أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة الزهراني التي تبعد حوالي 40 كم عن الناقورة، فيما تم استهداف أطراف بلدتي الضهيرة وطيرحرفا في القطاع الغربي بجنوب لبنان بالمدفعية.

ونفذت طائرات إسرائيلية مساء الخميس سلسلة غارات استهدفت أحراج اللبونة في الناقورة، والحدب في عيتا الشعب، وأطراف بلدة كفركلا، ومرتفعات بلدة شبعا، والهبارية، وتل نحاس، وسهل مرجعيون.

كما نفذت غارة على أطراف بلدة بليدا في القطاع الغربي، أدت إلى اشتعال النار في أحد المنازل.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية عقب إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى"، لترتفع حصيلة خسائره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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