مصر تستقبل دفعة مساعدات إنسانية جديدة لغزة من تركيا والسعودية (صور +فيديو)

استقبلت مصر اليوم الاثنين دفعة مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة من تركيا والسعودية.

وأفادت وكالة "واس" السعودية بوصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار العريش الدولي في مصر اليوم، محملة بـ 35 طنا من المساعدات الإغاثية التي شملت مواد غذائية وإيوائية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.https://t.co/ZGdXY2okEB#واس_عامpic.twitter.com/3peel14g9a — واس العام (@SPAregions) November 13, 2023

ومن جانبه أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، عبر منصة "إكس" وصول سفينة تركية مخصصة لتقديم الخدمات الصحة إلى ميناء العريش في مصر، ليتم تقديم الخدمات الصحية لسكان غزة من خلال التنسيق المشترك مع مصر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ38 وأعلنت صحة غزة "وصول عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين".

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم 363 عسكريا بين جندي وضابط، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT