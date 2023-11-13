تقرير: إصابة إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي "قيام خلايا لبنانية" بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على بلدة "نطوعا" القريبة من الحدود الشمالية، لافتا إلى أن المدفعية الإسرائيلية هاجمت مصدر إطلاق النيران.

ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى إصابة شخصين بجروح في الهجوم الصاروخي الأخير من لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق بعد، وفق ما ذكرت قناة "I24" العبرية.

وذكرت التقارير أنه قد "تم إطلاق ما لا يقل عن 18 قذيفة هاون وصاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ صباح يوم الاثنين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت اليوم الاثنين، مواقع عسكرية لحزب الله في أعقاب وابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات وقذائف الهاون التي تم إطلاقها على الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود الشمالية".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأحد استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

المصدر: "RT + "I24