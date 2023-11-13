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غزة.. اشتباكات مستمرة على عدة محاور وكتائب "القسام" تعلن تدمير آليات إسرائيلية

الحرب على غزة في يومها الـ38.. استهداف دبابات وجثامين تتحلل في "الشفاء" وإسرائيل في "تنفس اصطناعي"

أخبار العالم

الحرب على غزة في يومها الـ38.. استهداف دبابات وجثامين تتحلل في
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

يتبع..

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