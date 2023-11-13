القسام توجه رشقة صاروخية ضخمة تزامنا مع إعلانه.. غالانت: "حماس" فقدت السيطرة على غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أن "حماس" فقدت السيطرة على غزة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل التقدم، وتزامن إعلان غالانت مع إطلاق حماس رشقة صاروخية ضخمة إلى إسرائيل.

وقال غالانت في كلمة له، مساء الاثنين: "لا توجد لدى "حماس" أي قوة قادرة على إيقاف الجيش الإسرائيلي، والجيش يتقدم في كل نقطة".

وتابع قائلا إن "حماس فقدت السيطرة على غزة، ويفر الإرهابيون باتجاه الجنوب، وينهب المدنيون قواعد "حماس"، ولا توجد لديهم أي ثقة بالحكومة".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تتقدم "وفق المخطط"، وتواصل أداء المهام، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "كثف أنشطته" ضد أنفاق "حماس" في الأيام الأخيرة.

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وأكد أنه لا يوجد لدى الجيش الإسرائيلي أي جدول زمني للعملية، وقال: "لا توجد لدينا ساعة توقيت. لدينا أهداف، ونحن سنحقق أهدافنا".

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 11 ألف شخص، وعدد الجرحى نحو 29 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في غزة، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1200 شخص، حسب حصيلة محدّثة.

وأعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين أنها تخوض قتالا مع قوات الجيش الإسرائيلي في بيت حانون على حدود قطاع غزة في الشمال، وفي عدة محاور في الشمال والوسط.

كما أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم القسام تدمير تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة "تدميرا كليا أو جزئيا"، ما يرفع عدد الآليات العسكرية التي قالت القسام إنها استهدفتها إلى أكثر من 180 آلية عسكرية منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"