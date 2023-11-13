انخفاض حركة الطيران الإسرائيلي بشكل حاد إلى طابا المصرية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن انخفاض حاد في حركة الطيران الإسرائيلي من تل أبيب إلى طابا في شبه جزيرة سيناء، بسبب الحرب في قطاع غزة.

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وأوضح موقع port2port الإسرائيلي المتخصص في شؤون السفر والسياحة، إنه بحسب بيانات الحكومة المصرية، تراجعت الرحلات التجارية من وإلى مطار طابا الدولي بنحو 50% منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح أن إجمالا فقد مرت عبر مطار طابا الدولي 654 طائرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس 2023.

ويبعد مطار طابا الدولي عن مدينة طابا حوالي 37 كم وعن مدينة نوبيع حوالي 100 كم.

وقال الموقع العبري إنه قد انخفض متوسط الرحلات التجارية الأسبوعية عبر مطار طابا الدولي إلى نحو 20 رحلة أسبوعية، مقارنة بنحو 40 رحلة قبل اندلاع الحرب.

وأوضح تقرير الموقع الإسرائيلي أن مطار طابا الدولي هو المطار المصري الأكثر تأثرا بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط، بينما ظلت الحركة الجوية في جميع المطارات الأخرى في البلاد عادية والمستغرب عدم تأثرها.

المصدر: الإعلام الإسرائيلي