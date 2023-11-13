وزير الخارجية الأردني: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنرد عليه

اعتبر أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو من أوجد "حماس"، محذرا من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن".

وأكد الصفدي لبرنامج "صوت المملكة"، أن "حركة حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجد حماس"، مشددا على أن "حماس فكرة ولا تستطيع قتل فكرة بالقنابل".

وأضاف الصفدي: "العالم يقول إنه ضد حماس، لكن على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في الـ7 من أكتوبر، وأن الصراع له جذوره"، لافتا إلى أن الأردن "يقول لمن يريد أن يحمي إسرائيل ولمن يريد ألا تتكرر الحروب في المنطقة عليه أن يعالج جذور الصراع، وأساس الصراع هو احتلال غير قانوني همجي".

وتابع الصفدي: "إسرائيل تعمل على تكريس الاحتلال بدل من العمل على إنهائه وفق كل الاتفاقيات والمرجعيات والقوانين الدولية".

وحذر وزير الخارجية الأردني من أن "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنرد عليه ونتعامل معه بكل حزم".

وأردف: "كل الأوراق والأدوات التي يمكن أن تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سنلجأ إليها".

وأكمل أيمن الصفدي : "الضفة الغربية تغلي ونحذر من تصاعد هجمات المستوطنين"، متابعا: "الحكومة الإسرائيلية في همجية مقاربتها الوحشية في غزة تربط الهدنة بإطلاق الرهائن".

وأشار إلى أن "الأردن يتعرض لضغوط لكن هناك خطوطا حمراء لا نقبل تجاوزها"، محذرا من أن "إطالة الحرب على غزة واحتمالات توسعها، وأن هناك جبهات أخرى يمكن أن تنفجر".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى) أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: "المملكة" + RT