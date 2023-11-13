"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بسوريا

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق "، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "الاحتلال الأمريكي" في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

وقالت في بيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة، فأصابت هدفها بشكل مباشر".

ومساء يوم الاثنين، أعلنت "المقاومة الإسلامية" أيضا "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بطائرة بدون طيار أصابت هدفها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات الأمريكية هاجمت هدفين للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران شرق سوريا ردا على القصف المستمر للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتتهم الولايات المتحدة إيران وحلفاءها بما يقرب من خمسين هجوما على القوات الأمريكية والقواعد العسكرية في العراق وسوريا وتنفذ ضربات انتقامية للمرة الثالثة.

وتتعرض قواعد عسكرية في كل من العراق وسوريا، تتواجد فيها قوات أمريكية، لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT