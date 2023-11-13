بوغدانوف يبحث مواضيع الخروج الآمن للمواطنين الروس من قطاع غزة مع السفير الإسرائيلي

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإسرائيلي بموسكو ألكسندر بن تسفي، موضوع إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، يوم الاثنين، أنه جرى خلال اللقاء "تبادل عميق للآراء حول الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي".

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وأضاف البيان: "وجرى التأكيد على أهمية الاتصالات الروسية – الإسرائيلية المكثفة من أجل ضمان خروج آمن لكافة المواطنين الروس الراغبين في مغادرة قطاع غزة، وكذلك من أجل تحرير الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، ومن ضمنهم أولئك الذين يحملون الجنسية الروسية".

وأشار البيان إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي استقبل السفير الإسرائيلي بطلب منه.

ويأتي ذلك على خلفية إجلاء أول مجموعة من المواطنين الروس من قطاع غزة، الذي يستمر التصعيد العسكري فيه منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT