الأردن تعلن إجلاء 69 مواطنا من قطاع غزة عن طريق معبر رفح

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة اليوم الاثنين إجلاء 69 مواطنا أردنيا من غزة، ضمن مئات الأجانب ممن سٌمح لهم بالخروج عن طريق معبر رفح خلال الساعات الأخيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية، مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة، إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات وسفارة المملكة في القاهرة، مستمرة في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.

وأوضح القضاة أنه "يجري الآن عملية إجلاء لـ69 مواطنا أردنيا من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة، والذين سُمح لهم بالمغادرة هذا اليوم من خلال معبر رفح، وأن فريق السفارة الأردنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والمتواجد أمام معبر رفح، يقوم الآن باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

ونوه بأن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 640 شخصا لغاية هذا اليوم.

وأكد السفير القضاة مجددا على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، وجدد دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.

ونشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قائمة بأسماء أكثر من 420 مواطنا أجنبيا وفلسطينيا من حملة الجنسيات الأجنبية، سيغادرون قطاع غزة اليوم برا إلى مصر.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأنه تم إجلاء أكثر من 800 شخص من غزة يوم الأحد عبر معبر رفح.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم حرس الحدود المصري، أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 826 مواطنا من حملة الجنسيات الأجنبية، بينهم 9 جرحى فلسطينيين، من غزة عبر معبر رفح يوم الأحد.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى) أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT + "سي إن إن" + "بترا"