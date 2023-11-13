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"كتائب المجاهدين" تعلن استهداف آليتين إسرائيليتين غرب غزة

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أعلنت "كتائب المجاهدين" الفلسطينية استهداف آليتين إسرائيليتين بقذيفتين مضادتين للدروع والاشتباك مع القوات المتوغلة في حي النصر غرب مدينة غزة.

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين شمال غزة.. لترتفع حصيلة قتلاه إلى 363 منذ الـ7 من أكتوبر(صورة)
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين شمال غزة.. لترتفع حصيلة قتلاه إلى 363 منذ الـ7 من أكتوبر(صورة)

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له مقتل ضابط وجندي كوماندوز في قواته خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة أمس الأحد، مشيرا إلى إصابة جندي آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن بجروح خطيرة.

وقتل 45 جنديا إسرائيليا في المعارك البرية بغزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبر، لتصل حصيلة خسائره منذ السابع من أكتور 363 جنديا وضابطا، و59 شرطيا و10 أفراد في جهاز "الشاباك".

ويشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف فلسطيني.

فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" بعملية "طوفان الأقصى" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT

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