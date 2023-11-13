الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين شمال غزة.. لترتفع حصيلة قتلاه إلى 363 منذ الـ7 من أكتوبر(صورة)

أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط وجندي كوماندوز في قواته خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة أمس الأحد.

وأشار الجيش في بيانه إلى إصابة جندي آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن بجروح خطيرة.

ووفقا لأحدث بيانات الجيش الإسرائيلي فإن القتيلين هما:

الرائد يساكر ناتان 28 عاما، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيتاي شوهام 21 عاما، من روش هعين، مقاتل في لواء المغوار، سقط في معركة شمال قطاع غزة.



وتجدر الإشارة إلى مقتل 45 جنديا إسرائيليا في المعارك البرية في غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبر، وبهذا تكون الحصيلة النهائية منذ السابع من أكتوبر قد بلغت 363 جنديا وضابطا إسرائيليا، إلى جانب 59 شرطيا و10 أفراد من جهاز "الشاباك".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى) أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

يتبع..