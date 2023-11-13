"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بسوريا بطائرة دون طيار

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ليل الاثنين "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا ، بطائرة بدون طيار أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر النفطي بسوريا ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة تابعة للجيش الأمريكي بالقرية الخضراء في دير الزور شمال شرقي سوريا بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر في البنتاغون أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة الضربات الأمريكية على منشآت الحرس الثوري الإيراني في سوريا ليلة الاثنين.

وقالت القناة: "أبلغ مصدر دفاعي أمريكي كبير شبكة فوكس نيوز أن ستة مقاتلين على الأقل قتلوا في الهجمات الأمريكية على قواعد الحرس الثوري في الشرق الأوسط يوم الأحد (ليلة الاثنين)".

وقال المصدر أن انفجارات استمرت نحو ساعتين في أحد الموقعين المستهدفين شرقي سوريا

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات الأمريكية هاجمت هدفين للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران شرق سوريا ردا على القصف المستمر للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

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وتتهم الولايات المتحدة إيران وحلفاؤها بما يقرب من خمسين هجوما على القوات الأمريكية والقواعد العسكرية في العراق وسوريا وتنفذ ضربات انتقامية للمرة الثالثة.

وتتعرض قواعد عسكرية في كل من العراق وسوريا، وتتواجد فيها قوات أمريكية، لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT، نوفوستي