هيئة المعابر والحدود في غزة تنشر أسماء 420 شخصا من حملة الجنسيات الأجنبية سيغادرون غزة اليوم

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قائمة بأسماء أكثر من 420 مواطنا أجنبيا وفلسطينيا من حملة الجنسيات الأجنبية، سيغادرون قطاع غزة اليوم برا إلى مصر.

ونشرت الهيئة قائمت بأسماء المغادرين عبر معبر رفح اليوم الاثنين، إحداهما للمصريين، والثانية لحمة الجوازت الروسية والبريطانية والأردنية والمغربية والإسبانية والهولندية والسويدية والبيروفية والأمريكية.

وجاء في بيان الوزارة: "تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود عن وصول كشف "جوازات أجنبية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين (13 نوفمبر)، والذين عليهم التواجد س 7:00 صباحا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأنه تم إجلاء أكثر من 800 شخص من غزة يوم الأحد عبر معبر رفح.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم حرس الحدود المصري، أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 826 مواطنا من حملة الجنسيات الأجنبية، بينهم 9 جرحى فلسطينيين، من غزة عبر معبر رفح يوم الأحد.

المصدر: RT + نوفوستي