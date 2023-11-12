غزة.. اشتباكات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور والفصائل تواصل قصف المستوطنات

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، باستمرار الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، والفصائل تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أنه "عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، قصفت سرايا القدس موقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إطلاق 15 صاروخا من لبنان في الرشقة الأخيرة والقبة الحديدية تصدت لـ 4 منهم فقط"، مضيفا "أصيب 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية".

واعلنت "كتائب القسام" في لبنان، "مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومغتصبتي شلومي ونهاريا شمال فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة، ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

كما أشارت "القسام"، إلى أنها "قصفت تحشدات لقوات العدو في كيبوتس "حوليت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 3 دبابات وناقلة جند على محور جنوب غرب غزة بقذائف الياسين105".

ونشرت "سرايا القدس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف طائرة إسرائيلية من نوع "هيرون تي بي" (إيتان) بصاروخ أرض جو.

وأفاد مراسلنا، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي في مناطق محيط مجمع الشفاء الطبي.

يتبع..