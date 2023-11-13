مظاهرات في سان فرانسيسكو ضد الحرب على غزة والإمبريالية الأمريكية

تجمع مئات الأشخاص أمام محطة للعبارات في سان فرانسيسكو، احتجاجا على قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في المدينة، والإمبريالية الأمريكية والحرب الإسرائيلية على غزة.

وحمل المتظاهرون ملصقات ولافتات، ورددا شعارات دعما لفلسطين، وطالبوا بوقف القتال في قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، عبر المتظاهرون عن رفضهم لقمة "آبيك" و"الإمبريالية الأمريكية".

وتحتضن مدينة سان فرانسيسكو قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك)، الذي سيستمر حتى 17 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي