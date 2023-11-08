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إعلام: بايدن وشي يستأنفان الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين

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إعلام: بايدن وشي يستأنفان الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين
Globallookpress
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ إعلان استئناف الاتصالات بين الإدارات العسكرية للبلدين خلال اجتماع في 15 نوفمبر في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا.

وأشارت صحيفة "إكسيوس" إلى أن الإعلان سيصدر على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.

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ووفقا للصحيفة، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين مستعدة لاستئناف عمل قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وأكدت الصحيفة أن استئناف عمل القنوات التي أوقفتها الصين في عام 2022 احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان، هي إحدى الأولويات الرئيسية للبيت الأبيض.

 

المصدر: RT

 

 

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