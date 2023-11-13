رئيس شبكة الميادين: قرار إسرائيل حظر قناتنا في فلسطين جزء من سياستها سياسة كم الأفواه

أكد رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين" الإعلامية غسان بن جدو أن قرار الكابينت الإسرائيلي حظر قناة "الميادين" في فلسطين جزء من سياستها في كم الأفواه، مؤكدا الاستمرار في نقل الحقيقة.

وقال بن جدو في بيان له: "في جوف الليل وعتمته اتخذ الكابنيت السياسي والأمني والعسكري الإسرائيلي وأجهزة القتل والإبادة قرارا بحظر شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين، وحظرنا من قبل سلطات الاحتلال هو جزء من سياستها الدائمة في الاعتقال وكتم الأفواه".

وأوضح أن "قرار الحظر شمل شبكة "الميادين" كلها شاشة ومواقع إلكترونية ومنصات، بلغاتها العربية والإسبانية والإنجليزية"، "لعله إنجاز الأمن القومي الكبير الذي يبحث عنه الاحتلال، في ظل انكساره الراهن المهين الأكبر، أمام غزة الصمود والشموخ".

كما أكد بن جدو أن "القرار وقعه وزير اتصالات الإسرائيلي وهو يرتجف، ناشرا صورة الانتصار على الميادين بفخر واهم وزهو كالح، ورأى أن كيان الاحتلال يحسب بهذا القرار، أنه يوجه رسالة تهديد متجددة للميادين مباشرة وعبرها ربما، رسائل ترهيب لإعلام الأحرار أينما كانوا".

وأضاف أن "الوزير السادي، قاتل الأطفال، لا يعرف ماهية الحرية، ولا هوية الأحرار، والأيام بيننا".

كما أشار رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين" إلى أن "الشبكة لم تخف يوما، لأن خيارها هو أن تكون الحاضن لفلسطين القضية، والمدافعة عن شعب فلسطين الكرامة، والعاشقة لمقدسات فلسطين المسيحية والإسلامية".

وتابع "نحن الميادين لم نعمل إلا بضمير مهني وحرفية صحافية كشبكة إعلامية تنقل الواقع كما هو بانتماء وطني وأفق أممي"، مؤكدا أن القناة لن تتراجع عن إظهار حقيقة "حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأضاف بن جدو "حظرنا من سلطات الاحتلال جزء من سياستها الدائمة في مصادرة حرية الصحافة والتعبير المألوفة وإن ادعت غير ذلك. الميادين لن تتراجع أبدا عن خياراتها في دعم الشعب الفلسطيني كله ومقاومة الشعب الفلسطيني كلها على أرض فلسطين كلها".

ومن جانبها، ذكرت حركة "حماس" في بيان أن "إيقاف الاحتلال عمل شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين المحتلة هو انتهاك لحرية الصحافة، وإجراء قمعي لن يوقف الإعلام الحر عن أداء دوره المشرف في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته التي تجاوزت كل حدود عرفتها البشرية في العصر الحديث".

وصباح اليوم الاثنين، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على إيقاف عمل شبكة "الميادين" الإعلامية في فلسطين، وبحسب بيان مشترك لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، فإن هذا الاقتراح المقدم من وزير الإعلام الإسرائيلي يأتي بسبب أن "الميادين" تضر بـ "أمن إسرائيل".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قد أفادت بأن الكابينت الإسرائيلي وافق على قواعد تسمح بإغلاق محطات بث أجنبية، بسبب تهديدها بـ "الأمن القومي".

والجدير ذكره، أن المحتوى الداعم أو الناقل لحقيقة الأوضاع في قطاع غزة، يتعرض مسبقا لتتضيق وملاحقة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ازدادت حدته بعد 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + وكالات