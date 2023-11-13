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الناطق باسم القسام: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة كليا أو جزئيا

"القسام" تنشر لقطات جديدة لتدمير آليات إسرائيلية متوغلة بغزة

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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف مقاتليها للآليات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في مدينة غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وتظهر اللقطات المصورة استهداف عدد من الدبابات والآليات الإسرائيلية الأخرى على عدة محاور في القطاع، باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدروع.

هذا وأعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تمكنت "القسام" من تدمير 20 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي.

المصدر: RT

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