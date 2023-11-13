عبد اللهيان: "الكيان الصهيوني انهار في 7 أكتوبر ويعيش الآن على التنفس الاصطناعي الأمريكي"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، إن "الكيان الإسرائيلي انهار في 7 أكتوبر والآن يعيش على التنفس الاصطناعي الأمريكي، وما يشهده العالم هو حرب أمريكية شاملة ضد غزة".

وكتب عبد اللهيان على منصة "أكس": "في الرياض قلت لنظيري المصري سامح‌ شكري أن اليوم هو يوم اختبارنا والأمر المتوقع أن تفتح مصر معبر رفح لإرسال المياه والدواء والغذاء والوقود إلى غزة".

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وأضاف: "لقد انهار الكيان الإسرائيلي في 7 أكتوبر والآن يعيش على التنفس الاصطناعي الأمريكي. ما يشهده العالم هو حرب أمريكية شاملة ضد غزة".

در ریاض به وزیر خارجه آقای سامح‌الشکری گفتم، امروز روز امتحان ما است و انتظار می‌رود مصر، گذرگاه‌رفح را برای ارسال آب، دارو، غذا و سوخت به غزه باز کند.

*رژیم‌اسراییل در ۷ اکتبر فروپاشید و اکنون با تنفس‌مصنوعی آمریکا زنده است. آنچه جهان شاهد است، جنگ تمام‌عیار آمریکا علیه غزه است. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 12, 2023

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن بنود البيان الصادر عن القمة العربية الاستثنائية في الرياض السبت الماضي، "قوية ومتينة، إلا أن البيان رغم ذلك، يتضمن بنودا لطالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية وخاصة في ما يخص حل الدولتين".

كما أبدت الخارجية الإيرانية "تحفظات على قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للفلسطينيين حيث تعتبر إيران أن جميع الفلسطينيين بمن فيهم منظمة التحرير والحركات الفلسطينية يمثلون فلسطين ولهم الحق في الدفاع عن أرضهم وتحديد مصيرهم".

المصدر: RT