الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة معدات عسكرية شمال قطاع غزة (صور+ فيديو)  

أعلن الجيش الإسرائيلي عثور قواته على معدات عسكرية شمالي قطاع غزة، خلال حملة تمشيط للمباني هناك.

وأشار بيان الجيش إلى "استمرار عمليات التمشيط والمداهمة شمالي القطاع بحثا عن أي معدات عسكرية يمكن أن تكون مخبأة في المباني السكينة، مع التركيز على البنى التحتية الإرهابية الواقعة في مؤسسات سلطوية رئيسية وسط السكان المدنيين منها المدارس، والجامعات، والمساجد ومنازل العناصر التخريبية".

وأضاف "أن لواء الدبابات 401 توغل في مشارف مخيم "الشاطئ" حيث عثر على قطع الأسلحة، والعتاد القتالي والمخططات العملياتية التابعة لحركة "حماس"، كما عثر مقاتلو اللواء 551 على معدات عسكرية داخل منزل أحد مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي".

وذكر أنه "تم العثور على مواد متفجرة ومواد قابلة للاشتعال والعديد من العبوات الناسفة، كما تمت مصادرة عشرات قطع الأسلحة والعتاد القتالي والمخططات العملياتية في عملية أخرى في بلدة بيت حانون، ومواد استخباراتية تابعة للمنظمات الإرهابية ووسائل قتالية".

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idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

المصدر: RT