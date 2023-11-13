لقطات تحت الماء.. الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على أسلحة في البحر مقابل غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن قواته عثرت على أسلحة وأجهزة عسكرية في منطقة غزة البحرية فوق وتحت سطح البحر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "جنود وحدة المهام تحت الماء التابعة للبحرية الإسرائيلية (يالتام) عثروا على عشرات الأسلحة والأجهزة العسكرية في منطقة غزة البحرية منذ بداية الحرب، سواء فوق أو تحت الماء".

وأفاد بأنه تم العثور تحت الماء على عدد كبير من الأسلحة التي استخدمتها "حماس" في محاولاتها التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، والتي تم إحباطها، مبينا أنه من بين الأسلحة التي عثر عليها عبوات ناسفة وأحزمة ناسفة وذخائر وزوارق مطاطية وغيرها.

المصدر: RT