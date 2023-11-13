إسرائيل تنشر فيديو لإطلاق صواريخ Arrow الاعتراضية

‏نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية فيديو لإطلاق الصواريخ الاعتراضية من طراز Arrow أثناء الحرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية إن كاميرات مديرية "الجدار" في الهيئة العامة للطيران المدني، سجلت الإنطلاق العملياتي من جنوب البلاد، الذي نفذته الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية، وتحليق الطائرة الاعتراضية باتجاه الهدف.

يذكر أنه في 31 أكتوبر الماضي، تمكن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي البعيد المدى "آرو 3" (حيتس/السهم) من اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق على إسرائيل من البحر الأحمر، وهي المرة الأولى يتم فيها استخدام نظام الاعتراض المتطور خلال الحرب الحالية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن.

وفي أغسطس الماضي، تم توقيع صفقة ضخمة بقيمة 14 مليار شيكل (3.45 مليار دولار) بين إسرائيل وألمانيا، تقضي بشراء نظام الدفاع الجوي "الذي يعتبر الأكثر تطورا من نوعه في العالم لاعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء، في صفقة أمنية هي الأكبر في تاريخ إسرائيل"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" .

المصدر: RT