الحوثيون: أطلقنا صواريخ بالستية نحو أهداف عسكرية بإيلات وجنوب الأراضي المحتلة والعملية حققت أهدافها

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة جماعة "أنصار الله" الحوثية مساء اليوم الخميس إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية نحو إيلات الإسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبيّ الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في إيلات".

وأضاف: "العملية بفضل الله حققت أهدافها بنجاحٍ وأدت لإصابات مباشرة في الأهدافِ المحددة رغم تكتم العدو".

وأردف: "قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية نُصرة لمظلوميةِ الشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخوانِنا في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق من مساء اليوم : "متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات في منطقة إيلات، فالحديث يدور عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل حيث تم اعتراضه بنجاح من قبل الدفاعات الجوية عبر نظام السهم "حيتس" لاعتراض صواريخ بعيدة المدى..الهدف لم يخرق الاجواء الاسرائيلية".

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، وتستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم أن عدد القتلى في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين"، حيث تشن إسرائيل حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: RT