الجيش الإسرائيلي: صاروخ دفاعي من نوع "حيتس" يتصدى لصاروخ أرض- أرض تم إطلاقه باتجاه إيلات..(فيديوهات)

أفادت مراسلتنا مساء اليوم الخميس بأن صافرات الإنذار دوت في إيلات، وذلك بعد ساعات قليلة من إصابة طائرة مسيرة لمبنى في المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم تفعيل الإنذار في منطقة إيلات..التفاصيل قيد المراجعة".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "صاروخ دفاعي من نوع "حيتس" تصدى لصاروخ أرض - أرض تم إطلاقه باتجاهنا في إيلات".

وأوضح الجيش الإسرائيلي قائلا: "متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات في منطقة إيلات، فالحديث يدور عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل حيث تم اعتراضه بنجاح من قبل الدفاعات الجوية عبر نظام السهم "حيتس" لاعتراض صواريخ بعيدة المدى..الهدف لم يخرق الاجواء الاسرائيلية".

وذكر الناطق باسم "نجمة داود الحمراء": "في أعقاب صفارات الإنذار في الدقائق الأخيرة في قطاع إيلات..خرجت طواقم نجمة داوود الحمراء لتفتيش الأماكن التي وردت فيها أنباء عن أضرار، ولم يبلغ حتى هذه اللحظة عن وقوع إصابات".

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يتبع..