الصحة الروسية: جميع المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم عن غزة بحالة صحية جيدة

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن جميع المواطنين الروس الـ70 الذين تم إجلاؤهم عن غزة في حالة صحية جيدة، تخولهم مغادرة القاهرة إلى موسكو.

وجاء في بيان الصحة الروسية: "قام متخصصون من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية بفحص 70 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل و27 طفلا، خمسة منهم أقل من 3 سنوات، وأصغرهم 3 أشهر والجميع بحالة جيدة وتم السماح لهم بالسفر على رحلة القاهرة-موسكو".

إقرأ المزيد

ووصلت المجموعة الأولى من المواطنين الروس إلى القاهرة بعد أن تم إجلاؤهم من الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وكان في استقبال المواطنين الروس فريق من وزارة الطوارئ الروسية. وأكد ناطق باسم الفريق أنهم جاهزون لتقديم الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للعائلات.

ونظمت وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس إجراءات إجلاء المواطنين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا في بيان عن إجلاء أول 70 مواطنا روسيا من قطاع غزة إلى القاهرة.

المصدر: نوفوستي