كتائب القسام تنشر رسالة فيديو لمجندة أسيرة قتلها الجيش الإسرائيلي في قصف على غزة (فيديو)

نشرت كتائب "القسام" مساء اليوم الاثنين، رسالة الأسيرة الإسرائيلية المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، التي "قُتلت بقصف الطائرات الإسرائيلية بتاريخ 9 نوفمبر 2023".

وفي مقطع الفيديو، ظهرت المجندة وهي تعرف عن نفسها، ومن ثم قالت: "أنا موجودة في غزة.. كل غزة تتعرض للقصف بالصواريخ".

وأضافت: "أنا منذ 4 أيام في غزة..يوجد مخطوفين آخرين معي..نحن نخشى أن نموت من الصواريخ".





وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام" عن "مقتل الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" 19 عاماً من "موديعين" بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم، علماً بأن كتائب القسام ستصدر لاحقاً مادة توثق صحة هذا الإعلان".

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ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى) أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

المصدر: RT