مقتل سائق داخل سيارته في الخليل.. والخارجية الفلسطينية تعتبر الحدث جريمة ضد الإنسانية (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل رجل يبلغ من العمر 66 عاما عقب إصابة برصاصة في الرأس أطلقها الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

من جانبها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قتل القوات الإسرائيلية عيسى القاضي، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية.

وشددت الوزارة على أن "إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على الرجل خلال قيادته لسيارته في مدينة الخليل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت الوزارة "أن هذه الجريمة بحق الرجل المسن تستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني".

وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ38 وأعلنت صحة غزة "وصول عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين".

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم 363 عسكريا بين جندي وضابط، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT