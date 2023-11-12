الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى الضفة الغربية إلى 186 منذ الـ7 من أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 186 قتيلا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأعلنت مقتل الشاب منتصر محمد أمين مصطفى سيف 34 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص الإسرائيلي فجر اليوم في بلدة برقة قضاء نابلس.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ37 وأعلنت صحة غزة "وصول عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين".

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم 361 عسكريا بين جندي وضابط، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT