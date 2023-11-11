مقتل فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين

سقط قتيلان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمدينة جنين ومحيط مخيمها مساء اليوم السبت.

وفي وقت سابق أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة آخر.

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة من مختلف المحاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات، وشرعت في تجريف البنية التحتية والطرقات ومحولات الكهرباء في المدينة ومحيط المخيم، كما نشرت قناصتها على أسطح عدة منازل ومنشآت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

المصدر: وكالات