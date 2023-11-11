الصحة بغزة: وفاة رضيع ثان في حضانة مجمع الشفاء الطبي بسبب انقطاع الأكسجين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة رضيع ثان في مجمع الشفاء الطبي الذي تحاصره قوات الجيش الإسرائيلي، بسبب انقطاع الأكسجين في المستشفى، ويهدد خطر الموت 38 رضيعا أخر.

وفي صباح اليوم السبت، أكدت الوزارة وفاة طفل رضيع نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص الأكسجين في قسم حضانة الأطفال الخداج بالمستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية: "توفي رضيع الآن والجثث مكدسة داخل المجمع ولا يوجد ماء ولا غذاء ولا إنترنت مع تواصل انقطاع التيار الكهربائي".

وأكد أبو سلمية، أنه "تم قصف الخط الرئيسي للأكسجين والاحتلال حكم على جميع الموجودين بالمجمع بالقتل مع سبق الإصرار"، مضيفا "العالم الحر يشاهدنا والعالم العربي والإسلامي يشاهدون الأطفال والنساء والجرحى يموتون".

وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن "مجمع الشفاء خرج تماما من الخدمة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، والقصف المكثف لمحيط المستشفى"، ووفاة 5 جرحى في غرف العمليات بالمجمع بعد توقف مولد الكهرباء الأخير عن العمل.

وبعد الإعلان عن وفاة رضيعين، يواجه 37 رضيعا حديث الولادة، في المستشفى الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي عنيف، خطر الموت بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الأكسجين والدواء.

المصدر: RT