"هآرتس": الجيش الإسرائيلي أبلغ مدير مستشفى الشفاء في غزة بضرورة إجلاء المرضى

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي طالب مدير مستشفى الشفاء في غزة بضرورة إجلاء جميع المرضى، كون المستشفى يقع في منطقة قتال.

ووفقا للصحيفة نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي، "فإن الجيش الإسرائيلي كان على اتصال مباشر مع مدير مستشفى الشفاء في غزة خلال الأيام الأخيرة، وحذره من أن قواته تعتبر أن المشفى يقع ضمن منطقة الحرب، وبالتالي يجب إجلاء جميع المرضى من هناك بأسرع وقت".

واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي فجر أمس الجمعة عددا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

وكتب مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على منصة "إكس"، أن "التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر".

وقدم مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومصادر في الكونغرس روايات متضاربة حول ادعاء إسرائيل أن "حماس" تدير مركز قيادة وأنفاقا تحت مستشفى الشفاء شمال غزة.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات تتفق مع التقييم الإسرائيلي بشأن كيفية استخدام "حماس" لمستشفى الشفاء وأن واشنطن "ليس لديها سبب للشك" في ادعاء إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" استعدادها لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي