نتنياهو: الحرب مستمرة وسنقضي على "حماس" ونعيد مخطوفينا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل لن تتوقف حتى إنجاز مهمتها في غزة، مشيرا إلى أن الحرب تتقدم وهدفها الانتصار ولا بديل عن ذلك.

وقال نتنياهو: " لن يكون هناك وقف إطلاق للنار دون إعادة المخطوفين، مفاوضات الإفراج عنهم تتم مع رئيس الموساد.. مقاتلو حماس يفقدون السيطرة في قطاع غزة ولا مكان يختبئون فيه".

وأضاف: "حماس هي جزء لا يتجزأ من محور الإرهاب الذي تقوده إيران، وستكون حماس منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد لإسرائيل من غزة.. سنواصل العمل للسيطرة على القطاع لضمان عدم وجود تهديد من منه".

وشدد على أن "الهدف المركزي هو القضاء على حماس ومعظم الشعب الأمريكي يدعمنا"، مؤكدا أنه "على اتصال دائم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأقدر الدعم العسكري والسياسي والأخلاقي للشعب الأمريكي".

كما أشار إلى أن "أي ضغط دولي لن يغير من إيماننا بحقنا وواجبنا للدفاع عن أنفسنا، وإذا أردتم السلام والأمن وضمان مستقبل دولة إسرائيل فيجب أن نقضي على حماس".

وتعليقا على الأحداث التي تجري على الحدود مع لبنان، قال: "مستعدون للجبهة الشمالية وحذرت حزب الله من الانخراط في هذه الحرب".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة إلى الزعماء العرب الذي حضروا القمة العربية الإسلامية في الرياض اليوم، وقال: "على الزعماء العرب الوقوف ضد حماس".

كما طالب زعماء العالم بدعم إسرائيل قائلا: "على زعماء العالم مواصلة إظهار دعمهم لإسرائيل وعدم الخضوع لأي ضغوط".

وأضاف نتنياهو، إلى أن إسرائيل "تسعى لسيطرة تتيح لنا الدخول متى نريد ولن تكون هناك حماس أو سلطة تدفع رواتب لعائلات قتلة الأطفال، ولن تكون هناك سلطة مدنية تعلم الأولاد كراهية إسرائيل ولا سلطة رئيسها لم يدن المجزرة بعد شهر".

وشدد على أنه "لم تكن سياستنا احتواء حماس أو تعزيز قوتها بل ضربها وسحقها، وأنا من أصدر الأمر بتصفية القائد العسكري أحمد الجعبري وقادة آخرين وسنجتث حماس مرة وإلى الأبد".

المصدر: RT