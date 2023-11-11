وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار وقواتنا على الأرض مستعدة لكل مهمة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم السبت أن "حزب الله يلعب بالنار"، محذرا من أن "القوات الإسرائيلية على الأرض مستعدة لكل مهمة".

وقال يوآف غالانت: "عندما تكون العملية البرية أعمق يزداد الضغط على حماس وتزداد إمكانية الوصول للمخطوفين".

وأضاف غالانت: "حزب الله يلعب بالنار وقواتنا على الأرض مستعدة لكل مهمة".

وعلق غالانت على الانتقادات الدولية قائلا: "هذا ليس العام 1943، اليوم لدينا القدرة للدفاع عن انفسنا، من أين يأتون بالجرأة لاعطائنا الدروس حول القيم الاخلاقية؟"

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الدفاع الإسرائيليتقييما للوضع في مستوطنة الجليل القريبة من الحدود اللبنانية وتحدث مع عناصر الجيش.

وقال غالانت خلال زيارته: "حزب الله يرتكب أخطاء، وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادح، وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة، حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في وسط المدينة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدين إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT