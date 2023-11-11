الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء "طوفان الأقصى" وعملية التوغل البري في غزة

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت عن حصيلة جديدة من قتلاه، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" التي قابلتها إسرائيل بعملية أسمتها "السيوف الحديدية".

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي اليوم السبت ، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 361 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت مقتل 5 جنود إضافيين في شمال قطاع غزة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين آخرين في المواجهات.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في وسط المدينة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدين إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT